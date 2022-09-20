Андрей Федорцов рассказал, как Сергей Бодров оказался в Кармадонском ущелье

Актер из «Брата» и «Убойной силы» поделился с «КП» и «АиФ» воспоминаниями о дружбе с коллегой и трагедии, унесшей его жизнь.





Ровно 20 лет назад на съемках «философско-мистической притчи» «Связной» в горах Северной Осетии в результате схода ледника погибли ее режиссер и вся съемочная команда. Останки многих погибших, включая Сергея Бодрова, не нашли. Кинематографисту было 30 лет.





По словам Федорцова, именно он посоветовал Бодрову снимать в Кармадонском ущелье, где сам был задействован в съемках «Убойной силы 3». Он назвал местность живописной и предложил режиссеру обратиться к съемочной группе проекта, чтобы узнать все подробности.





«Грубо говоря, я его туда и послал», — заключил собеседник «КП».





В разговоре с «АиФ» актер добавил: «Где мы снимали, там их и завалило».





По признанию Федорцова, ему и другим участникам «Убойной силы» было сложно продолжать работу после трагедии. Команды сериала и фильма «Связной» были знакомы и часто друг другу помогали.





Фото: кадр из фильма «Брат»