В «Художественном» состоится зрительская премьера кинокартины «Голиаф»

20.09.2022

В «Художественном» состоится зрительская премьера кинокартины «Голиаф»

Зрительская премьера фильма «Голиаф» пройдет 25 сентября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

«25 сентября в 20:00 в Большом зале кинотеатра „Художественный“ состоится премьерный показ фильма казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова „Голиаф“. Фильм представят Стас Тыркин, актриса Саша Ревенко и продюсер от All media Георгий Шабанов», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы «Новые горизонты» Венецианского кинофестиваля 2022 года.

Фото: Unsplash