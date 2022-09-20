Захар Прилепин назвал Сергея Пускепалиса «самым любимым товарищем»

20.09.2022

Захар Прилепин назвал Сергея Пускепалиса «самым любимым товарищем»
Писатель отреагировал в своем телеграм-канале на смерть режиссера, актера, общественного деятеля, скончавшегося 20 сентября.

«После гибели Мотора, Захарченко, Радика Графа — Сергей Пускепалис был самым любимым моим товарищем», — написал он.

Прилепин назвал погибшего артиста самым добрым, щедрым и светлым человеком. По его словам, он «влюбился в дар» Пускепалиса после фильма «Как я провел прошлым летом» и начал коллекционировать кинокартины с его участием. 

Позже писатель и режиссер сдружились, вместе выступали, проводили мероприятия, придумывали планы. 

20 сентября Пускепалис попал в ДТП под Ярославлем, в результате которого он и водитель автомобиля скончались. Ему шел 57-й год. Пускепалис занимал должность худрука Ярославской драмы с 2019 года.

Фото: Pixabay