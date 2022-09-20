В Алтайском крае начал работать Всероссийский фестиваль театров кукол

«Мы открываем фестиваль на новой площадке — в новом здании театра кукол „Сказка“. Открытие вновь построенных зданий специально под театры кукол для России — большая редкость. Фестиваль проходит на трех площадках, 16 спектаклей в афише. Фестиваль — это возможность посмотреть спектакли и поучаствовать в образовательной программе, в том числе мастер-классах для специалистов», — сказала на открытии смотра министр культуры региона Елена Безрукова.





Она уточнила, что Алтайский край на фестивале представит спектакль «Сон в летнюю ночь». Все показы будут проходить на площадках театра кукол «Сказка», Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина и музтеатра.





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