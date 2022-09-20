Из Новой Третьяковки украдена картина «Волна» художницы Екатерины Скибы

Порядка 15 театров со всей России представят свои спектакли на II Всероссийском фестива...
Писатель отреагировал в своем телеграм-канале на смерть режиссера, актера, общественного деятеля, ...
Неизвестные украли с выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу картину ...
Глава Минкультуры РФ направила телеграмму Ярославскому театру драмы им. Ф. Волкова, сообщили в пре...
Порядка 15 театров со всей России представят свои спектакли на II Всероссийском фестива...
Писатель отреагировал в своем телеграм-канале на смерть режиссера, актера, общественного деятеля, ...
Неизвестные украли с выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу картину ...
Глава Минкультуры РФ направила телеграмму Ярославскому театру драмы им. Ф. Волкова, сообщили в пре...
Восемь выдающихся петербуржцев будут увековечены в мемориальных табличках, которые установят в гор...
В 2022 году в России впервые будет проведен Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных конце...
Алена Жигалова оценила в выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин!» стремление украинского певца Макс...
Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло днем 20 сентября, сообщила «Фонтанка». ...
Канадский режиссер поделился воспоминаниями о том, как ему удалось победить в конфликте с продюсер...
Актеру и режиссеру Сергею Бодрову, который трагически погиб 20 лет назад, могут установить памятни...
На телеканале «Россия» выйдет новая программа телеведущего Андрея Малахова. Об этом информирует «Кул...
Актер Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщил актер Денис Матросо...
Киноклуб «Архикино» Главархива Москвы открывает новый сезон бесплатных кинопоказов. 21 ...
Фестиваль авторского кино «Зимний» впервые пройдет в Москве в начале декабря. Как сообщили ТАСС в ...
В России за прошедшую неделю в рамках национального проекта «Культура» открыто 19 модельных библиоте...
Книга с произведением известного уральского писателя Павла Бажова на русском и башкирском языках буд...
Начались съемки второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполняет Любовь Аксенова. ...
Осенью в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» дебютирует комедийный фэнтези-сериал об отношениях отца из ...
Выступления группы отменили как минимум в четырех городах. Об этом сообщается на страницах мероприят...
20.09.2022