Из Новой Третьяковки украдена картина «Волна» художницы Екатерины Скибы

20.09.2022

Из Новой Третьяковки украдена картина «Волна» художницы Екатерины Скибы

Неизвестные украли с выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу картину «Волна» молодой художницы Екатерины Скибы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«С выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу неизвестный украл картину „Волна“ художницы Екатерины Скибы. Полотно размером 18 на 24 [см] было написано автором в прошлом году», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе галереи заявили, что выставка «Российская премия искусств», на которой была представлена картина «Волна», не относится к проектам Государственной Третьяковской галереи.

Фото: Pixabay