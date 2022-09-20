Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса

20.09.2022
Глава Минкультуры РФ направила телеграмму Ярославскому театру драмы им. Ф. Волкова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ольга Любимова назвала безвременную кончину худрука Ярославской драмы «тяжелым ударом для всех, кто знал его лично» и работал с ним, а также для миллионов зрителей.
«Преданный своему делу, российской культуре, театру и кинематографу, он показал нам истинный пример мужества и мастерства», — подчеркнула глава министерства.
По ее словам, артист был талантлив во всех областях, в которых трудился: в режиссуре театра и кино, актерском мастерстве и общественной деятельности. Под его руководством старейший драмтеатр страны стал особенно успешным.
Память о Сергее Витауто останется в сердцах людей, добавила министр культуры.
Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП под Ярославлем. Ему было 56 лет.
Фото: Pixabay