В 2022 году в России впервые будет проведен Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных концертных залов (ВКЗ)

20.09.2022
Конкурс включает три номинации:
- Лучшая практика самостоятельного ВКЗ;
- Лучшая практика системы ВКЗ;
- Лучший проектный офис.
Победители конкурса будут поощрены денежным призом в целях стимулирования развития творческой деятельности и укрепления материально-технической базы Виртуальных концертных залов: Лучшая практика самостоятельного ВКЗ – 4 премии по 275 тысяч рублей, Лучшая практика системы ВКЗ – 2 премии по 1 миллиону рублей, Лучший проектный офис – 100 тысяч рублей руководителю.
Заявочная кампания конкурса продлится с 1 октября по 20 ноября 2022 года. Заявки участников пройдут отбор и оценку в заочном и очном формате. В конце ноября состоится подведение итогов конкурса и объявление победителей на официальном сайте Минкультуры России, Московской государственной академической филармонии и Союза концертных организаций России.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Фото: Pixabay