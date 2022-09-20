  • Газета «Культура»
  • Новости
  • В 2022 году в России впервые будет проведен Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных концертных залов (ВКЗ)

В 2022 году в России впервые будет проведен Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных концертных залов (ВКЗ)

20.09.2022

В 2022 году в России впервые будет проведен Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных концертных залов (ВКЗ)

В 2022 году в России впервые будет проведен Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных концертных залов (ВКЗ). Конкурс проводится в целях обмена творческими достижениями между Виртуальными концертными залами, а также для изучения творческих возможностей организаций по расширению аудитории ВКЗ.

Конкурс включает три номинации:

- Лучшая практика самостоятельного ВКЗ;

- Лучшая практика системы ВКЗ;

- Лучший проектный офис.

Победители конкурса будут поощрены денежным призом в целях стимулирования развития творческой деятельности и укрепления материально-технической базы Виртуальных концертных залов: Лучшая практика самостоятельного ВКЗ – 4 премии по 275 тысяч рублей, Лучшая практика системы ВКЗ – 2 премии по 1 миллиону рублей, Лучший проектный офис – 100 тысяч рублей руководителю.

Заявочная кампания конкурса продлится с 1 октября по 20 ноября 2022 года. Заявки участников пройдут отбор и оценку в заочном и очном формате. В конце ноября состоится подведение итогов конкурса и объявление победителей на официальном сайте Минкультуры России, Московской государственной академической филармонии и Союза концертных организаций России.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Фото: Pixabay 