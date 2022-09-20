Джеймс Кэмерон рассказал о спорах с продюсерами из-за хронометража «Аватара»

20.09.2022

Джеймс Кэмерон рассказал о спорах с продюсерами из-за хронометража «Аватара»
Канадский режиссер поделился воспоминаниями о том, как ему удалось победить в конфликте с продюсерами первого фильма фэнтези-франшизы. Об этом сообщил Variety. 

Студия Fox настаивала на сокращении длительности ленты, а также на вырезке сцен, в которых персонажи летают. Сначала режиссер указал на то, что именно эти отрывки очень понравились зрителям тестовых показов. 

Далее он напомнил оппонентам: «Знаете что? Я снял «Титаник». 
Кэмерон сообщил продюсерам, что здание стоимостью полмиллиарда долларов, в котором они совещались, приобретено на деньги «Титаника». «Так что я могу решить сам», — заключил он.

В дальнейшем, по словам кинематографиста, оппоненты оценили его настойчивость, а «Аватар» стал самым кассовым фильмом в истории. 

В декабре этого года в кинотеатрах дебютирует сиквел картины с подзаголовком «Путь воды». Следующие части планируют выпускать раз в два года. Предварительная дата релиза «Аватара 3» назначена на декабрь 2026-го. Ранее Кэмерон сообщил о начале съемок четвертого фильма франшизы. 

Фото: кадр из фильма «Аватар»