В Санкт-Петербурге планируют установить памятник Сергею Бодрову

20.09.2022

В Санкт-Петербурге планируют установить памятник Сергею Бодрову

Актеру и режиссеру Сергею Бодрову, который трагически погиб 20 лет назад, могут установить памятник в Санкт-Петербурге.

Эту инициативу обсуждают в Арт-центре Сергиенко, пишет ФАН. В Арт-центре пройдет мероприятие, посвященное памяти Бодрова, 20 сентября.

Автор идеи, арт-бизнесмен Алексей Сергиенко отметил, что ключевая цель события — сбор средств на установку памятника актеру. 

В Северной Осетии 20 лет назад, 20 сентября 2002 года, при сходе ледника Колка погибли 150 человек, в том числе Сергей Бодров и его съемочная группа.

Фото: Pixabay