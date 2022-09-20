Новое шоу Андрея Малахова поведает об успехах и испытаниях россиян

На телеканале «Россия» выйдет новая программа телеведущего Андрея Малахова. Об этом информирует «Кул...
Актер Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщил актер Денис Матросо...
Киноклуб «Архикино» Главархива Москвы открывает новый сезон бесплатных кинопоказов. 21 ...
Фестиваль авторского кино «Зимний» впервые пройдет в Москве в начале декабря. Как сообщили ТАСС в ...
В России за прошедшую неделю в рамках национального проекта «Культура» открыто 19 модельных библиоте...
На телеканале «Россия» выйдет новая программа телеведущего Андрея Малахова. Об этом информирует «Кул...
Актер Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщил актер Денис Матросо...
Киноклуб «Архикино» Главархива Москвы открывает новый сезон бесплатных кинопоказов. 21 ...
Фестиваль авторского кино «Зимний» впервые пройдет в Москве в начале декабря. Как сообщили ТАСС в ...
В России за прошедшую неделю в рамках национального проекта «Культура» открыто 19 модельных библиоте...
Книга с произведением известного уральского писателя Павла Бажова на русском и башкирском языках буд...
Начались съемки второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполняет Любовь Аксенова. ...
Осенью в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» дебютирует комедийный фэнтези-сериал об отношениях отца из ...
Выступления группы отменили как минимум в четырех городах. Об этом сообщается на страницах мероприят...
Минкультуры РФ объявило результаты отбора регионов на модернизацию библиотек в следующем году. Об ...
Художники и организации смогут консультироваться по вопросам размещения муралов и граффити, сообщила...
Ночное супергеройство персонажа стоит разбавить его адвокатской работой, заявил THR исполнитель гл...
Певец Ярослав Дронов объяснил в интервью «КП», почему хотел бы вернуться в вокальную программу Пер...
Спектакль «Багровый остров» дебютирует на сцене московского драмтеатра 12 и 13 октября, сообщила «РГ...
Мероприятие открылось фильмом казахского режиссера Адильхана Ержанова «Голиаф», который показали ...
Японская студия MAPPA опубликовала на YouTube свежий ролик по сериалу, основанному на манге Тацуки Ф...
Снимками работ голливудского актера и продюсера поделилась в соцсетях его знакомая художница Дебранн...
Автором идеи выступил лидер и вокалист коллектива Владимир Кристовский. Об этом он рассказал в эфире...
О месте и времени прощания с кинематографистом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм». ...
Участники дискуссии рассмотрели уличное искусство с точки зрения художественного процесса и законов ...
20.09.2022