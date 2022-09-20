Новое шоу Андрея Малахова поведает об успехах и испытаниях россиян

20.09.2022

Новое шоу Андрея Малахова поведает об успехах и испытаниях россиян

На телеканале «Россия» выйдет новая программа телеведущего Андрея Малахова. Об этом информирует «Культуромания». 

Первый выпуск нового шоу «Малахов» будет продемонстрирован 26 сентября. По словам создателей программы, она будет посвящена «всему, чем живет наша страна», испытаниям россиян, их успехам.

Передача будет транслироваться с понедельника по пятницу и выходить в 16:30 МСК.

Фото: Pixabay