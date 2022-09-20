Киноклуб «Архикино» откроет сезон кинопоказов лентами «Русский путь» и «#Домой»

20.09.2022
Киноклуб «Архикино» Главархива Москвы открывает новый сезон бесплатных кинопоказов. 21 сентября в малом зале центра культуры и досуга «Меридиан» можно увидеть документальные фильмы «Русский путь» и «#Домой», рассказали ТАСС в пресс-службе Главархива.
«Киноклуб „Архикино“ откроет 21 сентября сезон документальными фильмами „Русский путь“ и „#Домой“. Первый фильм режиссера Татьяны Соболевой о необычной судьбе Натальи Левиной, которая после двадцати лет жизни за границей возвращается на родину и пытается изменить жизнь в родной деревне, был выпущен в 2020 году. Второй документальный фильм „#Домой“ о теракте в питерском метро вышел в прокат в 2020 году и стал частью творческого пути режиссера Никиты Белорусова», — отметили в пресс-службе.
Соболева и ее съемочная группа провели вместе с героиней «Русского пути» три года. В фильме показано, как один человек оказался в силах повлиять на все общество и преобразовать его к лучшему.
Второй фильм рассказывает о том, как после теракта в питерском метро жители решили проблему наземного транспорта во время закрытия подземки и пришли на помощь пострадавшим горожанам.
Фото: Pixabay