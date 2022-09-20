За прошедшую неделю по всей стране модернизировано 19 библиотек в рамках нацпроекта «Культура»

В России за прошедшую неделю в рамках национального проекта «Культура» открыто 19 модельных библиотек. Обновленные учреждения появились в Саратовской, Архангельской, Астраханской, Новосибирской, Волгоградской, Мурманской, Московской, Белгородской, Самарской и Псковской областях, республиках Хакасия и Дагестан, Алтайском, Забайкальском и Краснодарском краях и в Севастополе.

Модельные библиотеки призваны помочь решению одной из главных задач нацпроекта «Культура» – повышению качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.





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В каждой библиотеке пополнен книжный фонд и закуплена новая мебель, закуплены ноутбуки с выходом в интернет и расширены возможности для посещения учреждения людей с инвалидностью.Так, модернизация Центральной библиотеки поселка Володарский (Астраханская область) была проведена за полгода. За это время были отремонтированы полы, стены, лестничные марши, заменена электропроводка, осуществлена перепланировка здания.В детской части библиотеки появились две новые зоны: игровая и творческая. Школьники здесь смогут освоить виртуальную реальность, с помощью VR-шлемов послушать интересные экскурсии различных музеев и библиотек страны.Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В. Сергеева (Волгоградская область) также получила статус модельной библиотеки. За счет средств федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей в учреждении проведен текущий ремонт здания, приобретена новая мебель, а также закуплено мультимедийное оборудование, включая несколько компьютеров и ноутбуков, 3D-принтер, проекторы и многое другое. Книжный фонд пополнен на 2237 экземпляров.А 13 сентября открылась обновленная Центральная детская библиотека Пугачевского района (Саратовская область). Особое внимание при модернизации уделено современному техническому оснащению. Для мероприятий, сопровождаемых показом презентаций, слайдов, фильмов, предусмотрены проектор, экран, акустическая система. Появился многофункциональный интерактивный сенсорный стол. Для удобства читателей и сотрудников создана беспроводная сеть доступа к интернету.В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», в рамках которого было утверждено создание 110 модельных муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 год. При этом за первые три года реализации удалось увеличить количество муниципальных библиотек за счет перераспределения дополнительных средств.Всего в 2022 году откроется 239 библиотек в 78 субъектах (финансирование – 1,7 млрд рублей из федерального бюджета). С начала 2022 года уже открыто 91 обновленное учреждение.