На Урале выпустят книгу с произведением Павла Бажова на башкирском языке

20.09.2022

На Урале выпустят книгу с произведением Павла Бажова на башкирском языке

Книга с произведением известного уральского писателя Павла Бажова на русском и башкирском языках будет выпущена в октябре в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

«Сейчас реализуем проект, называется он «ББ: Бажов и башкиры». То есть мы переводим книгу на башкирский — через месяц она появится», — рассказал он.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и предусматривает двуязычное издание сказа Павла Бажова «Золотой волос», а также проведение двуязычных Бажовских чтений.

Фото: Pixabay