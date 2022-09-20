На Урале выпустят книгу с произведением Павла Бажова на башкирском языке

В России за прошедшую неделю в рамках национального проекта «Культура» открыто 19 модельных библиоте...
Книга с произведением известного уральского писателя Павла Бажова на русском и башкирском языках буд...
Начались съемки второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполняет Любовь Аксенова. ...
Осенью в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» дебютирует комедийный фэнтези-сериал об отношениях отца из ...
Выступления группы отменили как минимум в четырех городах. Об этом сообщается на страницах мероприят...
В России за прошедшую неделю в рамках национального проекта «Культура» открыто 19 модельных библиоте...
Книга с произведением известного уральского писателя Павла Бажова на русском и башкирском языках буд...
Начались съемки второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполняет Любовь Аксенова. ...
Осенью в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» дебютирует комедийный фэнтези-сериал об отношениях отца из ...
Выступления группы отменили как минимум в четырех городах. Об этом сообщается на страницах мероприят...
Минкультуры РФ объявило результаты отбора регионов на модернизацию библиотек в следующем году. Об ...
Художники и организации смогут консультироваться по вопросам размещения муралов и граффити, сообщила...
Ночное супергеройство персонажа стоит разбавить его адвокатской работой, заявил THR исполнитель гл...
Певец Ярослав Дронов объяснил в интервью «КП», почему хотел бы вернуться в вокальную программу Пер...
Спектакль «Багровый остров» дебютирует на сцене московского драмтеатра 12 и 13 октября, сообщила «РГ...
Мероприятие открылось фильмом казахского режиссера Адильхана Ержанова «Голиаф», который показали ...
Японская студия MAPPA опубликовала на YouTube свежий ролик по сериалу, основанному на манге Тацуки Ф...
Снимками работ голливудского актера и продюсера поделилась в соцсетях его знакомая художница Дебранн...
Автором идеи выступил лидер и вокалист коллектива Владимир Кристовский. Об этом он рассказал в эфире...
О месте и времени прощания с кинематографистом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм». ...
Участники дискуссии рассмотрели уличное искусство с точки зрения художественного процесса и законов ...
Драматический фильм режиссера Джины Принс-Байтвуд возглавил американский прокат в свой первый уик-эн...
Книгу эссе и рассказов автора романа «1984» выпустит петербургское издательство «Симпозиум», сообщ...
17 сентября певец Ярослав Дронов объявил в официальном телеграм-канале о запуске собственного прод...
В своем Telegram-канале «Сыны Монархии» Роман Антоновский призвал заменить шоумена и певицу на арт...
20.09.2022