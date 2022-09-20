На Kion появится продолжение сериала «Почка»

20.09.2022

На Kion появится продолжение сериала «Почка»

Начались съемки второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполняет Любовь Аксенова. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «МТС медиа/Kion», продюсер Игорь Мишин.

«Почка» — это абсолютный хит Kion, авторский сериал с нетривиальным замыслом, который заставил наших зрителей обсуждать феномен главной героини, осуждать ее, спорить о справедливости ее поступков. Это абсолютно цельная история, которую продолжают развивать авторы Мария Шульгина и Елизавета Тихонова. Во втором сезоне героиню Наташу Кустову ждут не менее удивительные приключения, в процессе она будет искать ответы на злободневные вопросы и ответит себе на вопрос: «На что можно пойти ради любви?» — сказал он.

В новом сезоне сериала сыграют актеры Любовь Аксенова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко. 

Фото: Pixabay