Осенние концерты «Сплина» в нескольких городах перенесли на 2023 год

Выступления группы отменили как минимум в четырех городах. Об этом сообщается на страницах мероприятий во «ВКонтакте».





Ближайший концерт «Сплин» должен был дать 27 сентября в Череповце. Однако «по техническим причинам» его перенесли на 9 апреля. Билеты действуют на новые даты. Время и площадка остались прежними.





Аналогично складывается ситуация с концертами в Ярославле, Владимире и Нижнем Новгороде. Группа планировала выступить в этих городах 28, 30 сентября и 1 октября соответственно. Мероприятия перенесли на апрель по тем же причинам. Детали не уточняются.





Следующие концерты «Сплина» в октябре и ноябре пока не отменены — билеты доступны на сайте коллектива.





Ранее стало известно об отмене ноябрьских концертов группы LOUNA в Кирове, Ижевске и Перми по независящим от музыкантов и организаторов причинам. Подробности не раскрывались.





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