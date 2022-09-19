Shaman готов стать наставником в «Голосе» спустя 8 лет после участия в шоу

Певец Ярослав Дронов объяснил в интервью «КП», почему хотел бы вернуться в вокальную программу Первого канала.





По его словам, участие в «Голосе» в качестве наставника стало бы для него «интересным опытом».





«Мне есть чем поделиться с начинающими артистами», — подчеркнул собеседник издания.





Шаман заявил, что проект помог ему стать более медийным, однако в то время он не смог грамотно этим воспользоваться. У него не было собственных хитов, а также понимания, в каком направлении развиваться. К тому же участники шоу поют чужие песни, а ему хотелось исполнять свои композиции. Вместе с тем певец назвал «Голос» отличным шансом для раскрутки.





В 2014 году он участвовал в третьем сезоне проекта, выбрав команду Пелагеи. Исполнитель дошел до финала и занял второе место.





19 сентября Shaman объявил о создании своего продюсерского центра, который, помимо продвижения его творчества, займется поддержкой начинающих артистов разных направлений.





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