Shaman готов стать наставником в «Голосе» спустя 8 лет после участия в шоу

19.09.2022

Shaman готов стать наставником в «Голосе» спустя 8 лет после участия в шоу
Певец Ярослав Дронов объяснил в интервью «КП», почему хотел бы вернуться в вокальную программу Первого канала.

По его словам, участие в «Голосе» в качестве наставника стало бы для него «интересным опытом».

«Мне есть чем поделиться с начинающими артистами», — подчеркнул собеседник издания.

Шаман заявил, что проект помог ему стать более медийным, однако в то время он не смог грамотно этим воспользоваться. У него не было собственных хитов, а также понимания, в каком направлении развиваться. К тому же участники шоу поют чужие песни, а ему хотелось исполнять свои композиции. Вместе с тем певец назвал «Голос» отличным шансом для раскрутки.

В 2014 году он участвовал в третьем сезоне проекта, выбрав команду Пелагеи. Исполнитель дошел до финала и занял второе место. 

19 сентября Shaman объявил о создании своего продюсерского центра, который, помимо продвижения его творчества, займется поддержкой начинающих артистов разных направлений.

Фото: Pixabay