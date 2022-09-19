Театр Пушкина представит премьеру по запрещенной пьесе Булгакова

Спектакль «Багровый остров» дебютирует на сцене московского драмтеатра 12 и 13 октября, сообщила «РГ».





Пьеса Михаила Булгакова основана на фельетоне 1924 года и создана специально для Камерного театра Таирова. Театр Пушкина считается его наследником. Пьесу не публиковали при жизни автора, на сцене она появилась в 1928 году и продержалась до закрытия полгода. В конце 1980-х годов ее ставили в московском театре «Сфера» и Саратовской драме.





«Багровый остров» представляет собой пьесу в пьесе, в которой автор сатирически повествует об отношениях художника с властью, отношениях в литературной среде, а также осмысляет революцию и отъезд из страны многих людей. Сюжет строится вокруг генеральной репетиции, которую нужно срочно собрать директору театра для показа нового спектакля чиновнику.





За постановку отвечает Федор Левин. Художественный руководитель — Евгений Писарев. В главных ролях Александр Матросов, Никита Пирожков, Александр Дмитриев.





Фото: Pixabay