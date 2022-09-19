Вышел новый трейлер самого ожидаемого аниме года «Человек-бензопила»

Японская студия MAPPA опубликовала на YouTube свежий ролик по сериалу, основанному на манге Тацуки Фудзимото.





Действие разворачивается вокруг Дэндзи, который в мечтах живет мирной жизнью, а в реальности расплачивается за долги отца. Ему приходится убивать нечисть в паре с собакой-демоном Почиттой. Однажды юноша гибнет и воскресает благодаря питомцу, с которым они сливаются в единое существо. Теперь Дэндзи может трансформировать части тела в бензопилы.





Премьера самого долгожданного аниме года назначена на 11 октября. В этот день Chainsaw Man начнут транслировать по «ТВ Токио» и на Amazon Prime Video. На следующий день сериал появится и на других стримингах.





Режиссером выступил Рю Накаяма, сценаристом — Хироси Сэко, композитором — Кэнсукэ Усио. Главного героя озвучил Кикуносукэ Тоя. Демоническая собака говорит голосом актрисы Сиори Идзавы.









Фото: кадр из трейлера аниме Chainsaw Man