На выставке в Финляндии представили скульптуры Брэда Питта

Снимками работ голливудского актера и продюсера поделилась в соцсетях его знакомая художница Дебранн Треу, сообщил британский таблоид Daily Мail.





Предметы вошли в экспозицию Thomas Houseago’s WE with Nick Cave & Brad Pitt, которая прошла в галерее Тампере на юге Финляндии. В этом же городе находится Музей мумий-троллей, посвященный творчеству Туве Янссон.





Автор представил девять скульптур , которые показали вместе с работами музыканта Ника Кейва и современного скульптора Томаса Хаусиго. Сам актер не присутствовал на арт-шоу.





По мнению Треу, Питт показал себя «настоящим художником, творящим из сильной страсти и драйва».





Самыми масштабными стала бронзовая скульптура, напоминающая гроб, из которого пытаются выбраться люди, а также гипсовое панно с перестрелкой и дракой под названием «Целясь в тебя, я видел себя, но на этот раз было слишком поздно».





Также посетители увидели деревянный домик; пули, застрявшие в прозрачном составе, по форме напоминающем дом; серия «Подсвечники для любимых», выполненная в дереве во время коронавирусного карантина.





Фото: кадр из фильма "Затерянный город"