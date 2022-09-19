Группа Uma2rman может взять импортозамещающее название «Людмила Гурченко»

Автором идеи выступил лидер и вокалист коллектива Владимир Кристовский. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVI.





По словам музыканта, название в честь советской и российской актрисы и певицы выбрано потому, что группа записала с ней совместный трек «Любовь на сноуборде». Он вышел в составе третьего студийного альбома «Куда приводят мечты», изданного в 2008 году.





«Она очень круто все это делала, не на пафосе», — поделился воспоминаниями о работе с народной артисткой СССР Владимир Кристовский.





Басист группы Сергей Кристовский поддержал идею.





Братья основали группу в 2003 году и назвали ее в честь любимой актрисы Умы Турман, известной по фильмам «Криминальное чтиво» и «Убить Билла». Стилизация Uma2rman используется для того, чтобы не столкнуться с возможными претензиями. В дискографии группы — пять студийных пластинок. Весной 2022 года музыканты участвовали в патриотическом марафоне «Zа Россию». В следующем году группа отметит 20-летие.





Фото: Алексей Никишин. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29759817