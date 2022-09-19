Прощание с режиссером Игорем Масленниковым состоится 21 сентября

О месте и времени прощания с кинематографистом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».





21 сентября в первом павильоне «Ленфильма» в Петербурге пройдет церемония прощания с Игорем Масленниковым. Начало в 12:00. В этот же день его похоронят на Северном кладбище.





Режиссер и сценарист умер в возрасте 90 лет в Петербурге.





На «Ленфильме» кинематографиста назвали легендой, а его творчество — частью такого явления, как «ленинградская школа кино». Его работы входят в «золотую коллекцию» студии.





Масленников известен серией телефильмов о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым, циклом «Зимняя вишня» с Еленой Сафоновой, приключенческой драмой «Гонщики» с Евгением Леоновым и Олегом Янковским, экранизацией классики.





Фото: Ленфильм. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41984030