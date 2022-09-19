«Видения тоталитарного будущего» Джорджа Оруэлла впервые выходят на русском

Драматический фильм режиссера Джины Принс-Байтвуд возглавил американский прокат в свой первый уик-эн...
Книгу эссе и рассказов автора романа «1984» выпустит петербургское издательство «Симпозиум», сообщ...
17 сентября певец Ярослав Дронов объявил в официальном телеграм-канале о запуске собственного прод...
В своем Telegram-канале «Сыны Монархии» Роман Антоновский призвал заменить шоумена и певицу на арт...
Об этом журналистке Ксении Собчак рассказал автор работы Андрей Люблинский. Отрывок беседы с худож...
Драматический фильм режиссера Джины Принс-Байтвуд возглавил американский прокат в свой первый уик-эн...
Книгу эссе и рассказов автора романа «1984» выпустит петербургское издательство «Симпозиум», сообщ...
17 сентября певец Ярослав Дронов объявил в официальном телеграм-канале о запуске собственного прод...
В своем Telegram-канале «Сыны Монархии» Роман Антоновский призвал заменить шоумена и певицу на арт...
Об этом журналистке Ксении Собчак рассказал автор работы Андрей Люблинский. Отрывок беседы с худож...
Организаторы высоко оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта», пародирующий итальянскую музыка...
С таким обращением к президенту РФ обратился депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщила «Псковская лен...
Okko поделился на YouTube свежим роликом по детективному сериалу, победившему на первом российском ф...
Французские поклонники культовой видеоигры «Одни из нас» не дождались официального сериала и сняли с...
«Большие гастроли» московского театра в Северной столице пройдут с 24 сентября по 1 октября, сообщил...
Ролик напоминает зрителям основные события фильмов, сюжетно связанных с грядущим шоу. Видео опублико...
Городской магазин заработает к концу осени после завершения ремонта, сообщил «ДП» руководитель АО «Т...
Студия Warner Bros. анонсировала сиквел спустя 17 лет после выхода оригинального фильма, сообщил Dea...
Режиссер решил, что его присутствие на международном дебюте картины «может омрачить ее прием». Об эт...
Похороны кинематографиста пройдут на Северном кладбище, сообщили в киностудии «Ленфильм». ...
Об интересе королевы к шоу Netflix в интервью каналу NBC рассказал исполнитель роли ее супруга в пер...
Телеведущая и актриса в разговоре с «АиФ» высказалась о действиях европейских политиков, отменяющих ...
17 сентября на «Волгоград Арене» выступят семь групп, сообщается на официальной странице мероприят...
Работы режиссера пополнили коллекцию лучших отечественных фильмов, отметила глава Минкультуры Росс...
Телеведущий и музыкальный критик прокомментировал развитие карьеры исполнительницы после того, как е...
19.09.2022