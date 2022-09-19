«Видения тоталитарного будущего» Джорджа Оруэлла впервые выходят на русском

Книгу эссе и рассказов автора романа «1984» выпустит петербургское издательство «Симпозиум», сообщается на его сайте.





В сборник «Воспоминания книготорговца» вошли 13 избранных работ писателя 1931–1946 годов, многие из которых впервые переведены на русский язык. В содержании значатся «Размышления о жабе обыкновенной», «Как умирают бедняки», «Фашизм и демократия» и др. Перевод Дарьи Логиновой.





«Его простые и неудобные мысли не устаревают и всегда заставляют думать. А в этом, похоже, опять возникла необходимость», — отмечается в сообщении издательства.





Оруэлл известен в России прежде всего своими поздними произведениями — сатирой «Скотный двор» и антиутопией «1984». Малоизвестными остаются его фельетоны, эссе, рассказы и статьи. Одну из них — «Видения тоталитарного будущего» в преддверии выхода сборника опубликовала «Фонтанка»





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