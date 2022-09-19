Инсталляция «Я так вижу» в Томске оказалась памятником Собчак, Трампу и Пушкину

Об этом журналистке Ксении Собчак рассказал автор работы Андрей Люблинский. Отрывок беседы с художником она опубликовала в Telegram.





Три «человечка» установлены в Университетской роще в Томске. На кадрах можно увидеть снимки двух объектов, представляющих собой схематичные изображения человека. Скульптура Собчак выполнена в ярко-розовом цвете.





«Каждый в этих скульптурах может увидеть то, что он хочет. Я увидел вас, Трампа и Пушкина», — сказал Люблинский на вопрос Собчак о том, почему ее скульптура находится в такой компании.





В описании проекта отмечается, что фигуры напоминают детские рисунки и любой случайный зритель может нарисовать «не хуже». В широком смысле это работы без авторства. В качестве названия работы выбран распространенный штамп.









Фото: Maximaximax, self-made, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2537467