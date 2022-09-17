«Ленком Марка Захарова» покажет в Петербурге три легендарных спектакля

17.09.2022

«Ленком Марка Захарова» покажет в Петербурге три легендарных спектакля
«Большие гастроли» московского театра в Северной столице пройдут с 24 сентября по 1 октября, сообщила «РГ».

Спектакли дадут на сцене ДК «Выборгский». 24 и 25 сентября «Ленком» представит «Женитьбу», которую Марк Захаров поставил в 2007 году. 

27 и 28 сентября состоится показ «Поминальной молитвы», дебютировавшей в 1989 году. Главную роль в постановке играл Евгений Леонов. После его смерти в 1994 году спектакль сняли с репертуара и вернули только в 2021-м. 

29, 30 сентября и 1 октября зрители увидят легендарную «Юнону и Авось», которая с успехом идет с 1981 года. За постановку отвечал Марк Захаров, за сценографию — Олег Шейнцис. Балетмейстером выступил Владимир Васильев.

Фото: Pixabay