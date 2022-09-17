К премьере сериала «Андор» по Star Wars вышел специальный трейлер
К премьере сериала «Андор» по Star Wars вышел специальный трейлер
17.09.2022
Ролик напоминает зрителям основные события фильмов, сюжетно связанных с грядущим шоу. Видео опубликовано на ютьюб-канале «Звездные войны».
Студия Lucasfilm представила специальный трейлер Star Wars: Andor за несколько дней до его дебюта. Первые три серии выйдут стриминге Disney+ 21 сентября.
«Андор» является приквелом фильма «Изгой-один» (2016), который в свою очередь рассказывает предысторию четвертого эпизода «Новая надежда» (1977) и одновременно выступает первым спин-оффом франшизы.
«Прежде чем была найдена надежда и прежде чем Империя пала, рождались мятежники», — говорится в синопсисе.
Сюжет строится вокруг группы повстанцев и Кассиана Андора, который из скептика и вора трансформируется в диверсанта и ярого революционера, борющегося с Империей.
Главную роль исполнил Диего Луна. Создателем шоу выступил Тони Гилрой. Критики уже оценили первые серии, которые получили преимущественно положительные отзывы. «Андора» назвали наиболее зрелым проектом франшизы, отличающимся увлекательным сюжетом, глубокими персонажами и интригующей историей ключевого героя.