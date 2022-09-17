Ульрих Зайдль пропустит премьеру своего нового фильма «Спарта» из-за обвинений

Режиссер решил, что его присутствие на международном дебюте картины «может омрачить ее прием». Об этом сообщил журнал Variety.





Зайдль не приедет на кинофестиваль в Сан-Себастьяне (Испания), где 18 сентября покажут его последнюю киноленту. Он отказался от поездки после того, как показ «Спарты» отменили на кинофестивале в Торонто (Канада). Это произошло на фоне обвинений в адрес режиссера в неподобающем поведении и эксплуатации детей.





Австрийский постановщик поблагодарил директора киносмотра в Сан-Себастьяне Хосе Луиса Ребординоса за то, что его работу не сняли, несмотря на давление. По словам Зайдля, теперь фильм «должен говорить сам за себя».





В начале сентября Der Spiegel заявил о том, что во время съемок режиссер эксплуатировал детей, задействованных в проекте. Зайдль отверг обвинения. О возбуждении дела пока не сообщалось.





Фото: Pixabay