Яна Поплавская раскритиковала политиков ЕС за запрет российской культуры

Об интересе королевы к шоу Netflix в интервью каналу NBC рассказал исполнитель роли ее супруга в п...
Телеведущая и актриса в разговоре с «АиФ» высказалась о действиях европейских политиков, отменяющи...
17 сентября на «Волгоград Арене» выступят семь групп, сообщается на официальной странице мероприят...
Работы режиссера пополнили коллекцию лучших отечественных фильмов, отметила глава Минкультуры Росс...
Телеведущий и музыкальный критик прокомментировал развитие карьеры исполнительницы после того, как е...
Об интересе королевы к шоу Netflix в интервью каналу NBC рассказал исполнитель роли ее супруга в п...
Телеведущая и актриса в разговоре с «АиФ» высказалась о действиях европейских политиков, отменяющи...
17 сентября на «Волгоград Арене» выступят семь групп, сообщается на официальной странице мероприят...
Работы режиссера пополнили коллекцию лучших отечественных фильмов, отметила глава Минкультуры Росс...
Телеведущий и музыкальный критик прокомментировал развитие карьеры исполнительницы после того, как е...
Кинокомпания анонсировала разработку драматической ленты в жанре боевых искусств, пишет Variety. ...
После выпуска последней ленты режиссер планирует завершить кинокарьеру и взяться за написание книги....
Кинематографист скончался 17 сентября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинематографистов РФ....
Студия Sony отложила премьеры кинокомиксов «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник» на более поздние даты...
Мюзикл закроется после 35 лет на сцене, сообщило издание The New York Times со ссылкой на собеседник...
Британский актер пополнил каст фильма, который снимет режиссер Нил Бломкамп. Об этом сообщил THR. ...
Постановкой сиквела займется режиссер Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный супергеройский фильм 200...
Художественному вузу нужна галерея, как учебный театр — театральному институту. С таким тезисом выст...
Одним из факторов роста рейтинга игры стал выход аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners на стриминге...
Изменения для экспонентов из РФ на зарубежных арт-мероприятиях, логистические и финансовые вопросы, ...
Netflix показал дебютный ролик по мини-сериалу «Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом ...
Многие эксперты тепло восприняли новое шоу по вселенной «Звездных войн», отметив его отличие от друг...
Наставница в программе «Голос 60+» на Первом канале стала специальной гостьей нового выпуска «Ну-к...
Британский актер сыграет главную роль в киноадаптации гоночной серии игр, которую снимет Нил Бломк...
Британский актер Кит Харингтон поделился впечатлениями от просмотра приквела «Игры престолов» с из...
17.09.2022