Яна Поплавская раскритиковала политиков ЕС за запрет российской культуры

17.09.2022

Яна Поплавская раскритиковала политиков ЕС за запрет российской культуры
Телеведущая и актриса в разговоре с «АиФ» высказалась о действиях европейских политиков, отменяющих спектакли по русской классике и не допускающих до фестивалей фильмы российских режиссеров.

По ее мнению, все запреты не имеют смысла. Европа взращена на русской культуре, являющейся мировым достоянием, пояснила актриса. Попытки политиков запретить названия на русском языке в театре, литературе, балете говорят о том, что они случайно оказались в политике. Поплавская добавила, что вообще не знает «по-настоящему культурных людей» среди европейских политиков. 

Если человек не образован, то можно ничего не отменять, поскольку он сам себе запретил интеллектуальное, эмоциональное и духовное развитие, сказала она.

«Вся эта трепня и тупизм не действуют на по-настоящему умных людей», — резюмировала собеседница издания.

Фото: Pixabay