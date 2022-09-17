В Волгограде стартовал крупнейший фестиваль Юга России ParkSeason

17.09.2022
17 сентября на «Волгоград Арене» выступят семь групп, сообщается на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».
ParkSeason Fest продлится с 14:00 до 22:00. Фестиваль открыли местные инди-рокеры «В чем дело?», которые передадут эстафетную палочку петербургским музыкантам — рэп-рок-группе «Кирпичи» и хип-хоп-команде Bad Balance.
Далее на сцену выйдут легенды отечественного андерграунда «Чиж & Co» с бессменным лидером Сергеем Чиграковым и экс-вокалист «Наутилуса Помпилиуса» Вячеслав Бутусов с новой командой «Орден Славы».
Финальное выступление предварит Григорий Лепс. В завершении фестиваля выступит группа «Кино». Музыка в исполнении участников оригинального состава разных лет Юрия Каспаряна, Александра Титова и Игоря Тихомирова прозвучит в сопровождении вокальных партий Виктора Цоя, оцифрованных с оригинальных записей.
Ранее в афише мероприятия значились сеты «Сплина», «Би-2» и «Мумий Тролля», однако участие групп отменили.
Фото: Pixabay