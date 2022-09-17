Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Масленникова

17.09.2022

Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Масленникова
Работы режиссера пополнили коллекцию лучших отечественных фильмов, отметила глава Минкультуры России в телеграмме.

«Особый взгляд художника нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений», — подчеркнула министр (цитата по ТАСС).

Режиссер телефильмов о Шерлоке Холмсе и трилогии «Зимняя вишня» скончался 17 сентября в Петербурге. Ему было 90 лет. Время и место похорон пока не названы.

Масленников начал снимать кино в конце 1960-х годов. До этого он работал редактором, сценографом и художником в театральных и телепостановках. За годы творческой активности снял более 20 фильмов разных жанров: историческая и военная драма, приключения, биография, экранизация классики, мелодрама. Среди них — «Гонщики», «Пиковая дама», «Сентиментальный роман». В 2009 году вышел последний фильм режиссера «Банкрот» по пьесе Александра Островского.

Фото: Минкультуры РФ