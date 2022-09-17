Критик Сергей Соседов поставил крест на карьере певицы Светланы Лободы

Телеведущий и музыкальный критик прокомментировал развитие карьеры исполнительницы после того, как ей запретили въезд в Россию. Об этом написал портал Prozvezd.





Соседов назвал Лободу «продуктом шоу-бизнеса». По его мнению, уроженка Киевской области была «третьесортной певичкой» на родине.





В России ей выпала удача встретить продюсера Нателлу Крапивину, благодаря которой певица достигла успеха. По словам критика, именно «умная и креативная» Крапивина придумала Лободе образы, звучание, темы песен, «фишки» с речитативами.





«Карьера Лободы в России, считаю, должна быть окончена. Никаких концертов — ни в РФ, ни в Дубае, нигде», — заключил собеседник издания.





Ранее певица объявила об отмене концертов в Германии в рамках тура в поддержку Украины. Причиной отмены она назвала бланки билетов, на которых говорится, что Первый канал выступает медиапартнером мероприятий. Лобода возложила ответственность за неправильную информацию на организаторов и отложила выступления в немецких городах, пока они не заменят все билеты.





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