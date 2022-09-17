Sony представит новый фильм франшизы «Каратэ-пацан» в 2024 году

Кинокомпания анонсировала разработку драматической ленты в жанре боевых искусств, пишет Variety.





По планам фильм из цикла «Каратэ-пацан» выйдет в широкий прокат 7 июня 2023 года. Неизвестно, станет ли он ремейком или продолжением уже вышедших историй. Кто займется написанием сценария и режиссурой, пока не уточняется. Актерский состав фильма тоже не определен.





На сегодня франшиза включает пять полнометражных фильмов и сериал. Дебютная картина «Парень-каратист» Джона Эвилдсена вышла в 1984 году. Наставника сыграл Пэт Морита, начинающего каратиста — Ральф Маччио. Этот же состав представил два сиквела. В четвертом фильме персонаж Пэта Мориты обучал каратэ героиню Хилари Суонк. Картина получила прохладные отзывы и не была коммерчески успешна. В 2010 году вышел ремейк истории с Джеки Чаном и Джейденом Смитом.





Историю ключевых персонажей оригинальных фильмов в исполнении тех же актеров продолжил Netflix. в 2018 году он выпустил сериал «Кобра Кай», рассказывающий о противостоянии героев Ральфа Маччио и Уильяма Забки.





Фото: кадр из фильма «Каратэ-пацан»