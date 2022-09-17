Умер режиссер «Зимней вишни» и цикла о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

17.09.2022
Кинематографист скончался 17 сентября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
Режиссер и сценарист ушел из жизни в Петербурге. Ему было 90 лет. Похоронами занимается петербургское отделение СК. Подробности сообщат дополнительно.
Масленников окончил филфак Ленинградского госуниверситета, по окончании которого работал в газетах, на телевидении, а также редактором кинокартин, сценографом и художником в театрах и на ТВ. В конце 1960-х окончил Высшие режиссерские курсы при «Ленфильме» и выпустил дебютную ленту.
В 1979 году он поставил первую часть цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который включает пять лент. Фильмы тепло приняли зрители и положительно оценили в Великобритании.
В 1985-м Масленников снял мелодраму «Зимняя вишня», положившую начало «фамильной саге». В 2016-м режиссер анонсировал съемки четвертой части, которую предполагал снять со своими учениками. Однако проект не был реализован.
Фото: Pixabay