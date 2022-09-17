Легендарный «Призрак оперы» покажут на Бродвее в последний раз

Мюзикл закроется после 35 лет на сцене, сообщило издание The New York Times со ссылкой на собеседников.





18 февраля 2023 года «Призрак оперы» покажут в последний раз. Труппу уже оповестили о закрытии постановки-рекордсмена — она продержалась на сцене Бродвея 35 лет. Юбилей будет отмечаться в январе.





Решение о закрытии проекта принято из экономических соображений. На фоне кризиса, связанного с пандемией, посещаемость бродвейских постановок до сих пор не восстановилась до предыдущих показателей. Доходы от показов «Призрака оперы» не покрывают расходы на них, пояснили газете в театре.





Мюзикл дебютировал в Вест-Энде в Лондоне в 1986 году, а на Бродвее — спустя два года. Он стал частью образа театрального квартала Нью-Йорка. Кроме того, «Призрак оперы» привлекал туристов со всего мира. За три с половиной десятка лет его посмотрели почти 20 млн зрителей. Постановка имела большой зрительский и финансовый успех — она появилась в десятках стран, в том числе в России.





Фото: Pablo Costa Tirado. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53177807