WB снимет продолжение «Константина» с Киану Ривзом

Постановкой сиквела займется режиссер Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный фильм 2005 года. Об этом сообщил Deadline.





По информации издания, сценаристом выступит Акива Голдсман, который был одним из продюсеров «Константина: Повелителя тьмы». За продюсирование новой ленты будут отвечать Ханна Мингелла и Джей Джей Абрамс.





Сюжет сиквела не раскрывается. Когда начнется его производство, тоже не уточняется.





Ранее Киану Ривз говорил о желании вернуться к роли экзорциста Константина. Первый фильм был успешен в прокате, однако слухи о его продолжении появились только несколько лет назад. В оригинальной ленте также снялись Тильда Суинтон, Рэйчел Вайс, Джимон Хонсу. Она основана на комиксе «Джон Константин: Посланник ада», выходившей в 1988-2013 годах в издательстве Vertigo («дочка» DC Comics).





Фото: кадр из фильма «Константин»