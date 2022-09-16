Российские галереи осваивают Восток и сохраняют долю присутствия на Западе

Изменения для экспонентов из РФ на зарубежных арт-мероприятиях, логистические и финансовые вопросы, а также альтернативные рынки обсудили на ярмарке Cosmoscow. Об этом сообщила пресс-служба АКИ.





Дискуссия прошла на форуме Created in Moscow, проходящем в рамках ярмарки и организованном Агентством креативных индустрий при столичном департаменте предпринимательства.





На фоне перемен 2022 года российские галереи начали изучать новые территории на Ближнем и Дальнем Востоке. При этом некоторые из них продолжили участвовать в ярмарках в США и странах Европы.





Количество российских участников на международных ярмарках в этом году заметно снизилось. Особенно сложно начинающим российским галеристам налаживать контакты с европейскими коллегами. При этом уже занявшие свои ниши отечественные игроки продолжили сотрудничество с Европой.





Так, Галерея Iragui весной представила четырех художниц в Париже и одного автора в Нью-Йорке. «Если на международной арене вас знают лично, это превалирует над контекстом. Искусство побеждает все внешние преграды», — подчеркнула основательница Галереи Iragui Екатерина Ираги.





Myth Gallery хорошо приняли на ярмарке во французском Бордо. Арт-директор заведения Ольга Профатило отметила открытость рынка. По ее мнению, «ситуация с западными коллегами будет налаживаться даже быстрее, чем мы этого ожидаем».





Активное налаживание сотрудничества идет на турецком направлении у галереи szena/сцена, которая инициировала совместный проект с крупнейшей стамбульской галереей Sanatorium. Далее галерея планирует участие в ярмарке ArtDubai в категории NFT, поскольку цифровое искусство является «плодородной почвой для международного сотрудничества», сказала ее основательница Анастасия Шавлохова.





Основная доля мирового арт-рынка сосредоточена в США, Британии, Швейцарии, ФРГ и Франции, но в последние годы активизируются и галереи Шанхая, Сеула, Гонконга. Местные коллекционеры интересуются современными российскими художниками, в том числе поэтому направление интересно галеристам из РФ.





Участники согласились в том, что главные двигатели развития современного искусства в России и других странах — это галереи, которые сегодня нуждаются в господдержке и создании ассоциации независимых меценатов.





Фото: пресс-служба АКИ