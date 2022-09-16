Вышел первый трейлер сериала по реальной истории маньяка Джеффри Дамера

Netflix показал дебютный ролик по мини-сериалу «Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли.





Сценарий основан на преступлениях американского серийного убийцы Джеффри Дамера, который с конца 1970-х годов до начала 1990-х убил 17 подростков и мужчин в возрасте 14-36 лет. Впоследствии выяснилось, что после смерти он подвергал жертв изнасилованиям, а также занимался каннибализмом. Сериал представит взгляд на историю со стороны попавших в его руки людей. Кроме того, он расскажет об ошибках и халатном подходе к делу полиции, суда и других инстанций, которые позволили Дамеру убивать людей почти у всех на виду на протяжении долгого времени.





Создателем шоу выступил Райан Мёрфи. Вместе с Эваном Питерсом в касте значатся Ниси Нэш, Ричард Дженкинс, Пенелопа Энн Миллер и др.





«Монстр» выйдет 21 сентября.









Фото: кадр из трейлера сериала Monster: The Jeffrey Dahmer Story