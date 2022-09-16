Первые отзывы критиков на сериал «Андор» по Star Wars появились в Сети

Многие эксперты тепло восприняли новое шоу по вселенной «Звездных войн», отметив его отличие от других проектов франшизы. Об этом пишет «Канобу».





Пока полные рецензии на «Андор» не опубликованы, но критики получили возможность коротко поделиться в соцсетях впечатлениями от просмотра первых четырех серий.





По мнению многих, «Андор» оказался наиболее зрелым проектом по Star Wars, подходящим для взрослой аудитории. Критики особенно похвалили работу сценариста Тони Гилроя, отметив увлекательный сюжет, запоминающихся и интересных персонажей, интригующую историю главного героя. Теплые оценки также получили исполнитель главной роли Диего Луна и композитор Николас Брителл.





Среди негативных моментов эксперты назвали медленный темп в первых двух сериях. Некоторые указали, что эти эпизоды «не цепляют».





Положительные отклики также получили детально прописанный «мир, находящийся на пороге кризиса», красивая картина в духе ретрофутуризма конца 1970-х, интеллектуальность истории и кинематографичность шоу.





Релиз «Андора» состоится 21 сентября на стриминге Disney+.





Фото: кадр из трейлера сериала «Андор»