Елена Ваенга вошла в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1»

16.09.2022
Наставница в программе «Голос 60+» на Первом канале стала специальной гостьей нового выпуска «Ну-ка, все вместе!» на «России 1», сообщает «Смотрим».
Восемь конкурсантов примут участие в третьем отборочном туре. Выступления оценят 100 профессионалов музыкальной индустрии (исполнители, композиторы, педагоги и др.), а также специальная гостья — певица Елена Ваенга. В жюри под руководством певца Сергея Лазарева вошли преподавательница вокала Этери Бериашвили, эстрадный певец Андрей Билль и другие специалисты.
Победителем станет участник, вместе с которым начнет петь больше всего представителей жюри. Его ждет 1 млн рублей и возможность записать свой сингл, который прозвучит в эфире «Нового радио».
В грядущем выпуске поднять сотню попытаются конкурсанты из Ярославля, Ставрополя, Владикавказа и других городов России.
Третий выпуск шоу выйдет в эфир 16 сентября в 21:30 мск.
Фото: Pixabay