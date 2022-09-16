Елена Ваенга вошла в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1»

16.09.2022

Елена Ваенга вошла в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1»
Наставница в программе «Голос 60+» на Первом канале стала специальной гостьей нового выпуска «Ну-ка, все вместе!» на «России 1», сообщает «Смотрим». 

Восемь конкурсантов примут участие в третьем отборочном туре. Выступления оценят 100 профессионалов музыкальной индустрии (исполнители, композиторы, педагоги и др.), а также специальная гостья — певица Елена Ваенга. В жюри под руководством певца Сергея Лазарева вошли преподавательница вокала Этери Бериашвили, эстрадный певец Андрей Билль и другие специалисты.

Победителем станет участник, вместе с которым начнет петь больше всего представителей жюри. Его ждет 1 млн рублей и возможность записать свой сингл, который прозвучит в эфире «Нового радио».

В грядущем выпуске поднять сотню попытаются конкурсанты из Ярославля, Ставрополя, Владикавказа и других городов России.

Третий выпуск шоу выйдет в эфир 16 сентября в 21:30 мск. 

Фото: Pixabay