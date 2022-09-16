Исполнитель роли Джона Сноу пришел в восторг от «Дома Дракона»

16.09.2022

Исполнитель роли Джона Сноу пришел в восторг от «Дома Дракона»
Британский актер Кит Харингтон поделился впечатлениями от просмотра приквела «Игры престолов» с изданием THR.

«Мой друг Мигель Сапочник (один из шоураннеров и режиссеров сериала — прим. ред.) занимается этим проектом, так что он мне очень нравится», — сказал актер.

По его словам, съемочная команда проделала огромную работу и создала «свое шоу» в уже существующей вселенной. 

«Дом Дракона» вышел на HBO в августе и собрал рекордное для платформы число зрителей — 25 млн. Проект уже получил второй сезон. Мигель Сапочник станет его исполнительным продюсером. Единственным шоураннером останется Райан Кондал.

«Игра престолов» дебютировала в 2011 году и завершилась в 2019-м. В основе шоу — произведения Джорджа Р. Р. Мартина. После его окончания HBO приступил к разработке многочисленных спин-оффов, которые продолжат рассказ о Вестеросе и близлежащих территориях. «Дом Дракона» стал первым из реализованных проектов.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»