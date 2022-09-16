Триллер «Ночной режим» с Павлом Табаковым получил дату онлайн-релиза

Российский мистический триллер выйдет в формате киносторис в онлайн-кинотеатре Kion, сообщила пресс-служба сервиса.





Цифровая премьера фильма с Павлом Табаковым и Андреем Мерзликиным в главных ролях состоится 21 сентября. Киносторис-формат предполагает короткие серии длительностью 10-15 минут.









Фешен-фотограф Роман просыпается после мальчишника и находит в доме трупы троих друзей и девушки по вызову. Ничего не помнящий мужчина оказывается главным подозреваемым, которого признают виновным и приговаривают к пожизненному заключению. В тюрьме он знакомится со странным человеком, который представляется Учителем. Он обнаруживает у Романа необычную способность. Ее развитие поможет раскрыть не только убийство его друзей, но и другие страшные секреты.





Режиссером фильма выступил Андрей Либенсон. Сценарий разработали Сергей Новиков и Александр Бузин. «Ночной режим» вышел в широкий прокат в конце августа.





Фото: кадр из трейлера фильма «Ночной режим»