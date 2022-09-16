Леонардо Ди Каприо может появиться в новых сериях «Игры в кальмара»

Режиссер корейского сериала-рекордсмена Netflix Хван Дон Хёк не исключил, что голливудский актер присоединится к касту третьего сезона. Об этом он заявил на пресс-конференции стриминга в Сеуле, пишет Variety.





По словам постановщика, Ди Каприо признавался в том, что ему очень понравилась Squid Game.





«Если время или шансы позволят, мы попросим его присоединиться к проекту», — добавил Хван Дон Хёк.





Действие второго сезона развернется в Южной Корее. В нем не будут задействованы голливудские звезды. В третьем сезоне место действия и актерский ансамбль могут измениться, добавил режиссер.





Леонардо Ди Каприо не комментировал вероятность участия в корейском сериале в жанре игры на выживание, который стал самым просматриваемым шоу на Netflix.





«Игра в кальмара» дебютировала в сентябре 2021 года. По сюжету погрязшие в долгах и кредитах герои соглашаются участвовать в игре, победитель которой сможет решить свои финансовые проблемы. При этом правила предполагают, что все проигравшие лишатся жизни.





Фото: кадр из фильма «Авиатор»