В Новом Манеже открылась выставка-инсталляция «Новый человек»

16.09.2022

В Новом Манеже открылась выставка-инсталляция «Новый человек»
РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ представил экспозицию, приуроченную к 350-летию Петра I. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Проект посвящен преобразованиям императора и демонстрирует их революционность и масштаб. Пространство выставки представлено девятью разделами, которые рассказывают о нововведениях в быту, светской жизни и моде, новой роли женщины в обществе, вкладе в развитие науки и образования. 

В экспозицию вошли более 180 экспонатов из крупнейших музеев и частных собраний. Среди них — подлинная Табель о рангах (1722) с правками Петра, первая российская газета «Ведомости» (1717) и др. Посетители также увидят живопись, документы, эскизы костюмов, мебель, одежду, предметы быта.

Выставка работает с 16 сентября по 6 ноября.

Фото: Pixabay