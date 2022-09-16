«Рэй Рекордс» выпустил новый альбом Александра Вулыха

16.09.2022

«Рэй Рекордс» выпустил новый альбом Александра Вулыха
16 сентября на стримингах появился сборник литературно-музыкальных композиций «Нас тупила осень», сообщила пресс-служба музыкального издательства.

В альбом вошли пять стихотворений поэта Александра Вулыха в музыкальном оформлении, созданном Александром и Вячеславом Протченко. Стихи звучат в исполнении автора.

Трек-лист открывают «Старые больные роллс-ройсы», затем звучит триптих «Нас тупила осень», «Два билета в бабье лето», «Без одной недели лето». Финальная композиция — «Зимняя элегия».

Новый альбом продолжает творческий эксперимент по созданию музыкальных иллюстраций к сюжетам стихотворений. В прошлом году «Рэй Рекордс» выпустил совместную работу Вулыха и братьев Протченко — музыкальную версию стихотворения «Провинциальный роман». Автор прочитал текст, композиторы исполнили музыку, созданную к его стихотворению. 

Фото: Pixabay