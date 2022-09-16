«Аквариум» представил 25-й альбом «Дом всех святых»

16 сентября на Deezer, «Яндекс.Музыке», iTunes и других аудиостримингах появился новый полноформатный альбом легендарной отечественной рок-группы.





Всего в трек-листе значатся 15 композиций. Средства на их запись музыканты собирали с помощью компании на краудфандинговой платформе.





Некоторые из песен бессменный лидер коллектива Борис Гребенщиков презентовал в эфире своей радиопрограммы «Аэростат». Он рассказывал, что пластинка создавалась долго. Работа велась в разных частях света с разными людьми.





Музыкант подчеркивал, что «Дом всех святых» — это альбом именно «Аквариума», а не БГ. По его словам, БГ — «это когда исповедь», а «Аквариум» — «это когда мы часть друг друга».





Также лидер группы не исключил, что для него правильное создание этого альбома может стать «вкладом в исцеление раны, нанесенной всем нам».





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