«Аквариум» представил 25-й альбом «Дом всех святых»

16.09.2022

«Аквариум» представил 25-й альбом «Дом всех святых»
16 сентября на Deezer, «Яндекс.Музыке», iTunes и других аудиостримингах появился новый полноформатный альбом легендарной отечественной рок-группы.

Всего в трек-листе значатся 15 композиций. Средства на их запись музыканты собирали с помощью компании на краудфандинговой платформе.

Некоторые из песен бессменный лидер коллектива Борис Гребенщиков презентовал в эфире своей радиопрограммы «Аэростат». Он рассказывал, что пластинка создавалась долго. Работа велась в разных частях света с разными людьми. 

Музыкант подчеркивал, что «Дом всех святых» — это альбом именно «Аквариума», а не БГ. По его словам, БГ — «это когда исповедь», а «Аквариум» — «это когда мы часть друг друга». 

Также лидер группы не исключил, что для него правильное создание этого альбома может стать «вкладом в исцеление раны, нанесенной всем нам». 

Фото: Pixabay