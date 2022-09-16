Умер актер из «Сумеречной зоны» Марк Миллер

Вместе с ним в новом фильме появятся Брэд Питт и Мэтт Дэймон, сообщает The Sun со ссылкой на источ...
Студия отложила разработку ленты из-за конфликтов в расписании режиссера Пэтти Дженкинс, сообщил V...
Голливудский мэтр дал два наставления молодому артисту на съемках совместного фильма «Не смотрите на...
Онлайн-кинотеатр Netflix выложил на ютьюбе ролик по фильму ужасов, который выйдет на платформе это...
Вместе с ним в новом фильме появятся Брэд Питт и Мэтт Дэймон, сообщает The Sun со ссылкой на источ...
Студия отложила разработку ленты из-за конфликтов в расписании режиссера Пэтти Дженкинс, сообщил V...
Голливудский мэтр дал два наставления молодому артисту на съемках совместного фильма «Не смотрите на...
Онлайн-кинотеатр Netflix выложил на ютьюбе ролик по фильму ужасов, который выйдет на платформе это...
В ютьюб-шоу «Фабрика с Яной Чу» он поделился видением будущего коллектива, который появился по итога...
Артистка прокомментировала в Telegram массу негативных сообщений о себе, которые опубликовали ряд ...
Музей современной истории России собирается представить выставку, посвященную Донбассу, в следующем ...
Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» впервые пройдет в Москве с 1...
Народная артистка РФ отказалась выходить на одну сцену с Ольгой Бузовой, но заявила о готовности с...
Исполнители дадут концерты в дни проведения первого всероссийского молодежного фестиваля. Об этом ...
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Действие шоу развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Ден...
Российский академический Молодежный театр покажет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона — «Ост...
Спектакли Римаса Туминаса не покажут по «техническим причинам», сообщается на сайте московского учре...
Фотовыставка «Я слышу в театре» открылась в Государственном академическом Малом театре ...
Гастроли Санкт-Петербургского театра «Суббота» пройдут 15-18 сентября на сцене Московского театра ...
Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» открывается в четверг на сцене Калининградского областного ...
Юбилейная X Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой свои стенды предста...
16.09.2022