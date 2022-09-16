Умер актер из «Сумеречной зоны» Марк Миллер

Смерть артиста подтвердила его дочь Пенелопа Энн Миллер, сообщил New York Post.





Американский актер кино и телевидения скончался на 98-м году жизни. Подробности не приводятся.





Миллер снимался в сериале «Дни нашей жизни», который транслируется в США с 1965 года по настоящее время. Он сыграл в нем в середине 1970-х годов. Также в его фильмографии значатся фантастический сериал-антология «Сумеречная зона», шоу «ФБР», «Кунг-Фу», «Главная больница» и др.





Помимо актерской работы Миллер занимался написанием сценариев. Он участвовал в создании сценарииев «Прогулки в облаках» с Киану Ривзом, «Улыбки Саванны». В начале 1990-х годов отошел от работы в кинематографе.





Ранее сообщалось, что влиятельнейший франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии. Ему был 91 год.





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