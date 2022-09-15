Вышел трейлер «Телефона мистера Харригана» по повести Стивена Кинга

15.09.2022

Вышел трейлер «Телефона мистера Харригана» по повести Стивена Кинга
Онлайн-кинотеатр Netflix выложил на ютьюбе ролик по фильму ужасов, который выйдет на платформе этой осенью. 

Сюжет картины основан на одноименном произведении Стивена Кинга, вышедшего в составе сборника «Будет кровь» в 2020 году.


Главный герой Крэйг дружит с пожилым миллионером мистером Харриганом. Подростку интересно проводить у него время, обсуждать книги. Он дарит другу айфон, который вскоре кладет в его гроб. После смерти Харригана их связь таинственным образом отказывается умирать.

Ленту снял Джон Ли Хэнкок. Среди продюсеров значатся Райан Мерфи («Поза») и Джейсон Блум («Прочь»). Главные роли исполнили Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл.

Mr. Harrigan’s Phone дебютирует 5 октября.

Фото: кадр из трейлера фильма «Телефон мистера Харригана»