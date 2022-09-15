Певица Клава Кока пригрозила СМИ судом за клевету

Артистка прокомментировала в Telegram массу негативных сообщений о себе, которые опубликовали ряд СМИ после ее выступления во Владивостоке.





После концерта, прошедшего 4 сентября, в СМИ начали писать о том, что Клава Кока выступала в полуголом виде на фоне церкви, нецензурно выражалась со сцены, тем самым развращала молодежь и оскорбляла чувства верующих.





Певица показала видео с выступления, на котором она поет в платье и куртке, а за спинами слушателей не видно храма. Она назвала себя православной и крещеной и подчеркнула, что не позволила бы себе оскорбить ни одну конфессию. Кока указала на то, что исполнители не выбирают места, в которых размещают площадки для выступлений.





По ее словам, на городских мероприятиях она исполняет цензурные варианты треков, в которых нет «колких фраз». Перед концертом во Владивостоке список ее песен согласовали. К тому же ее кандидатуру для участия в мероприятии выбрали городские власти.





«Мы с моим лейблом Black Star подадим ответное заявление в прокуратуру и через суд будем разбираться в этой ситуации», — сказала Клава Кока, добавив, что не понимает, с какой целью ее пытаются оклеветать.





Фото: скриншот / ютьюб