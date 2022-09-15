Клава Кока и Леонид Агутин выступят на фестивале «На высоте» в Ставрополе

15.09.2022

Клава Кока и Леонид Агутин выступят на фестивале «На высоте» в Ставрополе
Исполнители дадут концерты в дни проведения первого всероссийского молодежного фестиваля. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

«На высоте» стартует 16 сентября в столице Ставропольского края и завершится 19-го. В День открытия для участников и жителей города выступят балет «Тодес» и Надежда Бабкина. На следующий день состоится шоу с участием нескольких отечественных звезд, среди которых будет Клава Кока. 

18 сентября участников ждет выступление Jony, а в день закрытия, 19 сентября, для них споют Niletto и Леонид Агутин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что противники концертов Коки и Агутина на молодежном фестивале обратились к главе региона. По их мнению, Кока может оказать дурное влияние на молодежь, а Агутин может повторить критические замечания по поводу СВО.

Фото: Pixabay