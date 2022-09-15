Amazon запустил в разработку сериал «Бегущий по лезвию 2099»

15.09.2022

Amazon запустил в разработку сериал «Бегущий по лезвию 2099»
Действие шоу развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева. Об этом сообщил The Wrap.

По информации издания, исполнительным продюсером проекта выступит Ридли Скотт, впервые экранизировавший роман Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Его «Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году и положил начало франшизе. 

Шоураннером сериала станет Силка Луиза, работавшая над Halo и «Сияющими». Актерский состав проекта пока не назван.

Подробности сюжета не раскрываются. Известно, что события будут происходить в мире будущего, который населяют люди и неотличимые от них андроиды. Отмечается, что авторы хотят сделать провокационный сериал, который достойно продолжит цикл.

О дате релиза информации нет.

Фото: кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»