Вилле Вало объявил о выходе первого сольного альбома после распада HIM

15.09.2022

Вилле Вало объявил о выходе первого сольного альбома после распада HIM
Пластинка под названием Neon Noir выйдет в следующем году, сообщает издание NME.

Релиз назначен на 13 января 2023 года. Neon Noir станет дебютным сольником бывшего лидера финской группы HIM, распавшейся пять лет назад.

В плейлист войдут 12 композиций. Два трека исполнитель уже представил как синглы, три выходили на миньоне в 2020 году.

По словам певца, пластинка создает настроение в духе «растекшаяся от слез тушь». В звучании треков он сделал отсылки к работам Оззи Осборна и Роберта Смита из The Cure. 

Группу HIM основали в 1991 году трое музыкантов, которые входили в ее состав до распада в 2017 году. Одним из них был Вилле Валло, отвечавший за партии вокала и акустической гитары. Он же стал лицом группы, создавшей готический имидж. Музыканты называли стиль своей музыки love-металл. Они выпустили восемь студийных альбомов.

Фото: скриншот / ютьюб