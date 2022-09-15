Вилле Вало объявил о выходе первого сольного альбома после распада HIM

Российский академический Молодежный театр покажет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона — «Ост...
Спектакли Римаса Туминаса не покажут по «техническим причинам», сообщается на сайте московского учре...
Фотовыставка «Я слышу в театре» открылась в Государственном академическом Малом театре ...
Гастроли Санкт-Петербургского театра «Суббота» пройдут 15-18 сентября на сцене Московского театра ...
Действие шоу развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Ден...
Российский академический Молодежный театр покажет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона — «Ост...
Спектакли Римаса Туминаса не покажут по «техническим причинам», сообщается на сайте московского учре...
Фотовыставка «Я слышу в театре» открылась в Государственном академическом Малом театре ...
Гастроли Санкт-Петербургского театра «Суббота» пройдут 15-18 сентября на сцене Московского театра ...
Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» открывается в четверг на сцене Калининградского областного ...
Юбилейная X Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на которой свои стенды предста...
В беседе с aif.ru звезда сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» поделился мне...
Самое миниатюрное издание басен Ивана Крылова, выпущенное в 1855 году, выставят на то...
Впервые за более чем вековую историю британской версии журнала на его обложке появился мужчина. Фо...
О примерном сроке начала работ по разбору конструкции сообщил глава Калининградской области Антон ...
Кокосовый кубок XVI века в форме совы, который, предположительно, был подарен европейскими послами о...
Пианист Денис Мацуев выступит с программой «И классика, и джаз» в Государственном Кремл...
Выступления музыкантов не состоятся в Кирове, Ижевске и Перми, сообщается на странице коллектива в...
Рахманиновский фестиваль пройдет весной 2023 года в Свердловской филармонии в Екатеринбурге к 150-...
Оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», действие которой происходит в период прав...
Дизайнер Майк Пондсмит рассказал на Reddit о впечатлениях от просмотра Cyberpunk: Edgerunners от с...
Двухсерийный документальный фильм «Джонни против Эмбер: Суд в США» о раз...
Студия «Союзмультфильм» подала 5000 исков о защите авторских прав на пер...
15.09.2022